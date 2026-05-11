Senatorius Kelly: JAV amunicijos atsargos smarkiai išeikvotos

„Manau, galima drąsiai teigti, kad tai, kaip giliai įlindome į šias dėtuves, šokiruoja“, – JAV televizijos kanalui „CBS News“ sakė senatorius Markas Kelly‘is.
Demokratų partijai priklausantis M. Kelly‘is pareiškė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtraukė Jungtines Valstijas į karą su Iranu „neturėdamas strateginio tikslo, plano ar grafiko ir dėl to mes išeikvojome daug šaudmenų“.
M. Kelly‘is, kuris yra ir Ginkluotųjų pajėgų komiteto narys, citavo Pentagono pranešimus, kuriuose išsamiai aprašytos konkrečių ginklų atsargos, įskaitant raketas „Tomahawk“, „ATACMS“, „SM-3“ ir sistemoms „Patriot“ skirtus šaudmenis. Jis teigė, kad šioms atsargoms atkurti prireiks „ilgų metų“, tačiau konkrečių skaičių nepateikė.
M. Kelly‘is įspėjo, kad ilgai užsitęsusio konflikto atveju JAV gali nesugebėti apsiginti. Tuomet JAV atsidurtų „blogesnėje padėtyje nei būtų buvę, jeigu šis karas su Iranu nebūtų prasidėjęs“.
Pentagonas šiuo metu siekia gauti leidimą žymiai padidinti gynybos išlaidas.
D. Trumpo administracijos 2027 finansinių metų biudžeto projekte numatyta gynybai skirti beveik 1,5 trilijono JAV dolerių. M. Kelly‘is pareiškė, kad tai „kelia pasipiktinimą“ ir pažymėjo, kad prieš penkerius su puse metų, kai jis pradėjo dirbti Senate, Pentagono biudžetas siekė 700 mlrd. JAV dolerių.
Pentagono duomenimis, iki balandžio pabaigos karas su Iranu Jungtinėms Valstijoms atsiėjo maždaug 25 mlrd. JAV dolerių. Šis skaičius atspindi apytikrę bendrą išlaidų sumą nuo to laiko, kai JAV vasario pabaigoje užpuolė Iraną, o didžiausią šių išlaidų dalį sudarė karinė amunicija.
