Serbijoje per autobuso avariją žuvo du žmonės, 80 sužeista

Nelaimė įvyko kelyje, jungiančiame Sremska Mitrovicos miestą su Jarako kaimu, už maždaug 60 kilometrų į vakarus nuo sostinės Belgrado.
Vidaus reikalų ministerija teigė, kad dar nėra žinoma, kodėl autobusas nuvažiavo nuo kelio. Policijos paskelbtose nuotraukose matyti griovyje ant stogo gulintis autobusas.
Aštuoniasdešimt sužeistųjų buvo nuvežti į ligoninę. Jų būklė nebuvo nurodyta.
Kai kurios vietos žiniasklaidos priemonės pranešė apie trečiąjį žuvusįjį, tačiau naujienų agentūra AFP negalėjo to patvirtinti.
Naujausi komentarai