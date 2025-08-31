Siaubas Australijoje: suverenas nušovė du pareigūnus ir pasislėpė krūmynuose

Smarkiai ginkluotas 56 metų įtariamasis Dezi Freemanas (Dezis Frimanas) antradienį pabėgo į krūmynus, apšaudęs 10 policininkų komandą savo namuose Viktorijos valstijos šiaurės rytuose.
Policija pranešė, kad per šį šaudymą kaimiškoje Porepunkos gyvenvietėje žuvo 59 metų detektyvas Nealas Thompsonas (Nilas Tompsonas) ir 35 metų vyresnysis konsteblis Vadimas De Waartas (Vadimas de Vartas).
Sekmadienį įtariamojo žmona Amalia Freeman (Amalija Friman) per savo advokatą žiniasklaidai išplatintame pareiškime paragino savo vyrą susisiekti su policija ir pasiduoti.
„Pritariame Viktorijos policijos prašymams greitai ir saugiai užbaigti šią tragediją“, – pareiškime teigė ji.
„Visiškai palaikau Viktorijos policiją ieškant mano vyro ir bendradarbiausiu su Viktorijos policija visais įmanomais būdais, – sakė moteris pareiškime. – Prašau, Dezi, jei tai matai ar girdi, paskambink 000 ir susitark su policija dėl pasidavimo plano.“
42 metų moteris teigė, kad ji ir jos vaikai „dėl dviejų pareigūnų netekties jaučia gilų sielvartą“.
Trečias pareigūnas taip pat buvo sužeistas į apatinę kūno dalį, bet, pasak policijos, turėtų pasveikti.
D. Freemano, kuris, kaip manoma, turi išgyvenimo krūmynuose įgūdžių ir gerai pažįsta vietovę, paieškose dalyvauja daugiau nei 450 policijos pareigūnų.
Australijos žiniasklaida teigia, kad užpuolikas yra radikalizuotas sąmokslo teorijų šalininkas ir priklauso „suvereniųjų piliečių“ judėjimui, kuris mano, kad jiems įstatymai netaikomi.
A. Freeman teigė, kad ji ir jos vaikai „gerbia svarbų Viktorijos policijos darbą ir neturi prieš valdžią nukreiptų pažiūrų“.
Vykdant tyrimą dėl žmogžudysčių, ji buvo sulaikyta kartu su savo 15 metų sūnumi ketvirtadienio vakarą, bet jie abu buvo paleisti po apklausos.
