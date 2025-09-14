 Sprogimas Madride: žuvo vienas žmogus, dar 25 sužeisti

2025-09-14 13:19
BNS inf.

Madride per sprogimą po įtariamo dujų nuotėkio pastate žuvo vienas žmogus ir 25 buvo sužeisti, sekmadienį pranešė Ispanijos sostinės gelbėjimo tarnybos.

Sprogimas Madride: žuvo vienas žmogus, dar 25 sužeisti / SIPA nuotr.

Gelbėtojai, atvykę į nelaimės vietą, šeštadienį po sprogimo vykdydami paiešką su šunimis, rado vyro kūną, pranešė pareigūnai.

Ispanijos naujienų agentūra EFE pranešė, kad ugniagesiai įtaria, jog sprogimą sukėlė dujų nuotėkis, tačiau policija vis dar aiškinasi jo priežastį.

Ugniagesių viršininkas Javieras Romero (Chavjeras Romeras) sakė, kad ugniagesiai iš griuvėsių ištraukė keturis žmones.

Sprogimas įvyko šeštadienį apie 15 val. vietos (16 val. Lietuvos) laiku trijų aukštų pastato pirmame aukšte.

J. Romero teigė, kad sprogimas apgadino kavinę, parduotuvę ir kitas patalpas.

