 Stokholmas iškvietė Irano ambasadorių dėl mirties bausmės Švedijos piliečiui

2025-12-19 18:25
BNS inf.

Stokholmas anksčiau šią savaitę iškvietė Teherano ambasadorių, gavęs pranešimų, kad Irane mirties bausme buvo nuteistas Švedijos pilietis, penktadienį pranešė šalies užsienio reikalų ministrė.

Stokholmas iškvietė Irano ambasadorių dėl mirties bausmės Švedijos piliečiui / AP nuotr.

Antradienį Teherano teismai pareiškė, kad per birželį vykusį 12 dienų karą su Izraeliu sulaikytas ir vėliau dėl šnipinėjimo teistas asmuo turi dvigubą – Irano ir Švedijos – pilietybę.

Švedijos užsienio reikalų ministrė Maria Malmer Stenergard (Marija Malmer Stenergard) penktadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad Užsienio reikalų ministerija gavo pranešimų, jog vyrui skirta mirties bausmė.

„Gavome pranešimus, kad jis buvo nuteistas mirties bausme pirmosios instancijos teisme, tačiau šių pranešimų patvirtinti nepavyko. Žinoma, stengiamės tai padaryti", – sakė ministrė.

„Trečiadienį mes iškvietėme Irano ambasadorių, kad jis aiškiai pasmerktų mirties bausmę“, – sakė ji.

Žurnalistams M. M. Stenergard pridūrė, kad Švedijos ir Europos Sąjungos (ES) pozicija mirties bausmės klausimu išlieka labai aiški.

Tačiau pats Teheranas apie šią bylą paskelbė nedaug informacijos – tai viena iš daugybės bylų, susijusių su areštais, įvykdytais per trumpą 12 dienų karą su Izraeliu ir po jo.

Irane keliems asmenims buvo įvykdyta mirties bausmė už, Teherano teigimu, darbą Izraelio žvalgybos agentūrai „Mossad“.

Neįvardindamas kaltinamojo tapatybės, teismų sistemos atstovas Asgharas Jahangiras spaudai teigė, kad švedas per 12 dienų karą šnipinėjo Izraelio naudai, praneša teismų sistemos naujienų agentūra „Mizan Online“.

