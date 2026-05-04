Suomijos ir Ukrainos prezidentai aptarė ukrainiečių bepiločių įskridimus

Apie tai pirmadienį skelbia suomių transliuotojas YLE.
Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo sakė, kad kalbėjosi su V. Zelenskiu apie du įtariamus karinius dronus, kurie sekmadienio rytą įskrido į Suomijos oro erdvę po galimos ukrainiečių atakos Leningrado srityje Rusijoje.
Suomijos pasienio apsauga pradėjo šio incidento tyrimą, o Ukraina kol kas nepateikė jokių komentarų, rašo ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.
P. Orpo transliuotojui YLE teigė, kad jie aptarė šį klausimą per dvišales derybas sekmadienio vakarą, Europos politinės bendrijos (EPB) susitikimo Armėnijos sostinėje Jerevane kuluaruose.
„Pabrėžiau, kad Suomija remia Ukrainą ir supranta jos gynybą. Tačiau vis tiek nepriimtina, kad pažeidžiama Suomijos oro erdvė ir dronai nuklysta į mūsų oro erdvę“, – sakė P. Orpo.
Premjeras teigė, kad Suomija yra gerai pasirengusi stebėti ir ginti savo oro erdvę nuo dronų įsiveržimų, ir pridūrė, kad artimiausiu metu šie gynybos pajėgumai bus gerokai sustiprinti.
Anot P. Orpo, po dvišalių derybų Ukraina imsis tolesnių veiksmų, siekdama užkirsti kelią dronų nuklydimui į Suomijos teritoriją.
Anksčiau šį pavasarį Pietryčių Suomijoje buvo rasti keli ukrainiečių dronai po Kyjivo atakų prieš Rusijos naftos uostus palei Suomijos įlanką.
V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ pažymėjo, kad Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų ir kad Ukraina yra pasirengusi dalytis savo patirtimi dronų technologijų srityje su „tais, kurie mus stiprino nuo pat plataus masto invazijos pradžios“.