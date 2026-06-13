Švedijos naikintuvai netoli sienos perėmė du Rusijos lėktuvus

Šie du incidentai įvyko penktadienį pietinėje ir šiaurinėje Baltijos jūros dalyse. NATO naikintuvai taip pat pakilo, „kad užtikrintų saugumą bendroje oro erdvėje“, sakoma Švedijos kariuomenės pranešime.
Švedijos oro erdvė per šiuos incidentus nebuvo pažeista, nurodė kariuomenė.
„Rusijos veiksmai yra rimti ir sudaro pasikartojantį elgesio modelį, kuris kelia grėsmę tiek mūsų teritoriniam vientisumui, tiek saugumui“, – pranešime teigė ginkluotųjų pajėgų jungtinių operacijų vadovė viceadmirolė Ewa Skoog Haslum (Eva Skog Haslum).
Švedija prie NATO prisijungė 2024 metais.
Įtampa virš Baltijos jūros smarkiai išaugo po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
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