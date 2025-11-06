Taifūnas „Kalmaegi“, kuris Filipinuose nusinešė 140 žmonių gyvybių, smogė Vietnamui

Tūkstančiai žmonių buvo evakuoti iš vietovių, esančių vieno iš pražūtingiausių šių metų ciklonų kelyje.
Šią savaitę taifūnas „Kalmaegi“, sukėlęs niokojančius potvynius Filipinuose, nusinešė daugiau kaip 140 žmonių gyvybes, o dar 127 dingo be žinios.
„Kalmaegi“, kurio vėjo gūsių greitis siekia iki 41 m per sek., ketvirtadienio vakarą smogė audrų nuniokotai centrinei Vietnamo daliai, pranešė Aplinkos ministerija.
„Audra siaučia Dak Lako ir Zia Lajaus provincijų sausumoje“, – sakoma ministerijos pranešime ir priduriama, kad didžiausias nuolatinis vėjas siekė 33–41 m. per sek., o gūsiai buvo dar stipresni.
„Vėjas toks stiprus, niekas negali atlaikyti“, – naujienų agentūrai AFP sakė 48-erių Vu Van Hao, apžiūrinėdamas audros išdaužtų langų šukes viešbučio vestibiulyje Zia Lajaus provincijoje.
„Dar nesame susidūrę su tokiu stipriu vėju. Tai stichinė nelaimė, ką galime padaryti?“ – klausė jis.
Taifūnas smogė tuo metu, kai centrinė Vietnamo dalis dar tik atsigauna po daugiau nei savaitę trukusių potvynių ir rekordinių liūčių, pareikalavusių mažiausiai 47 žmonių gyvybių ir užtvindžiusių šimtmečių istoriją skaičiuojančius lankytinus objektus.
„Tai didžiulis taifūnas, galintis padaryti siaubingą niokojantį poveikį“, – aukščiausio rango Zia Lajaus provincijos pareigūnas sakė Pham Anh Tuanas (Fam An Tuanas).
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad iki trečiadienio vakaro iš šio regiono buvo evakuota daugiau nei 7 tūkst. žmonių.
Zai Lajaus pakrantės mieste Kuinione naujienų agentūros AFP žurnalistas matė pareigūnus, beldžiančius į duris ir raginančius žmones bėgti, kol neatslinko taifūnas.
Ketvirtadienį saugaus prieglobsčio mokykloje ieškojo pagyvenusios moterys, vaikai ir dar dešimtys žmonių, nešini kilimėliais, pagalvėmis ir antklodėmis.
„Aš nebesu jauna ir nenoriu rizikuoti savo gyvybe“, – sakė 56-erių Tran Thi Nghia (Tran Ti Ngia), kuri evakavosi iš savo vienaaukščio namo.
Vietnamas yra viename aktyviausių atogrąžų ciklonų regionų Žemėje.
Vietnamą kasmet vidutiniškai užklumpa apie 10 audrų ir taifūnų, tačiau „Kalmaegi“ bus jau 13-asis taifūnas 2025 metais.
Moksliniai duomenys rodo, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos ekstremalūs reiškiniai tampa dažnesni ir intensyvesni.
