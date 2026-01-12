Teisių gynimo grupė: Irane slopinant protestus nužudyti mažiausiai 648 žmonės

„Tarptautinė bendruomenė turi pareigą apsaugoti civilius protestuotojus nuo masinių žudynių, kurias vykdo Islamo Respublika“, – pareiškė IHR direktorius Mahmoodas Amiry-Moghaddamas (Mahmudas Amiris Mogadamas), komentuodamas naują organizacijos patvirtintą žuvusiųjų skaičių.
IHR pažymėjo, kad „pagal kai kuriuos skaičiavimus galėjo būti nužudyta per 6 tūkst. žmonių“, tačiau įspėjo, kad dėl interneto ryšio blokavimo, kurio ėmėsi Irano valdžia ir kuris tęsiasi jau beveik keturias paras, yra „nepaprastai sunku nepriklausomai patikrinti šiuos pranešimus“.
Interneto stebėsenos organizacija pirmadienio ryte pranešė, kad interneto atjungimas Irane tęsiasi jau ilgiau nei pusketvirtos paros.
„Iranui prabundant naują dieną, rodikliai rodo, kad nacionalinis interneto atjungimas peržengė 84 valandų ribą“, – teigė organizacija „Netblocks“.
Aktyvistai baiminasi, jog dėl interneto ryšio išjungimo maskuojamos šimtus gyvybių nusinešusios represijos.
Iraną jau dvi savaites krečia protestų judėjimas, išsiplėtęs nepaisant malšinimo, kuris, kaip teigia teisių gynimo grupės, virto žudynėmis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šeštadienį pareiškė, kad Iranui vis griežčiau susidorojant su protestuotojais JAV yra „pasirengusios padėti“, o anksčiau perspėjo, jog gali įsakyti surengti smūgius.
Demonstracijos prasidėjo gruodžio 28 dieną dėl Irano valiutos vertės kritimo. Šalies ekonomiką spaudžia tarptautinės sankcijos, iš dalies įvestos dėl Irano branduolinės programos. Protestai nuo to laiko suintensyvėjo ir peraugo į tiesioginius iššūkius Irano teokratijai.
