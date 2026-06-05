 TKS esantiems astronautams nurodyta ruoštis evakuacijai

TKS esantiems astronautams nurodyta ruoštis evakuacijai

2026-06-05 17:56
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA) pranešė, kad penktadienį nurodė astronautams, esantiems Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS), slėptis savo erdvėlaivyje ir ruoštis galimai evakuacijai, nes rusų įgula bando pašalinti didėjantį oro nuotėkį savo orbitinės laboratorijos dalyje, informuoja agentūra „Reuters“.

<span>TKS esantiems astronautams nurodyta ruoštis evakuacijai</span>
TKS esantiems astronautams nurodyta ruoštis evakuacijai / Scanpix nuotr.

Keturi stotyje esantys NASA misijos „Crew-12“ astronautai – du JAV astronautai, Prancūzijos astronautas ir Rusijos kosmonautas – gavo NASA misijos valdymo centro nurodymus įlipti į prie stoties prisišvartavusį „Crew Dragon“ erdvėlaivį ir apsivilkti skafandrus, jei dėl oro nuotėkio prireiktų skubios evakuacijos, teigė NASA pareigūnas.

NASA ir Rusijos kosmoso agentūra „Roscosmos“ – dvi pagrindinės stoties operatorės – kelis mėnesius diskutavo apie nedidelių oro nuotėkių Rusijos aptarnavimo modulyje „Zvezda“ priežastis ir galimus pašalinimo būdus. Oro nuotėkiai pastaraisiais mėnesiais buvo santykinai nedideli, tačiau pirmadienį padidėjo, tvirtino aukšto rango NASA pareigūnas, kuris pageidavo likti neįvardytas.

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TKS Kinija ir NASA
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Paprastas
Uzsandarinti rusu moduli amzina ir tegul rusai skrenda namo. Paprasta.
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