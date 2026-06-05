TKS esantiems astronautams nurodyta ruoštis evakuacijai

Keturi stotyje esantys NASA misijos „Crew-12“ astronautai – du JAV astronautai, Prancūzijos astronautas ir Rusijos kosmonautas – gavo NASA misijos valdymo centro nurodymus įlipti į prie stoties prisišvartavusį „Crew Dragon“ erdvėlaivį ir apsivilkti skafandrus, jei dėl oro nuotėkio prireiktų skubios evakuacijos, teigė NASA pareigūnas.
NASA ir Rusijos kosmoso agentūra „Roscosmos“ – dvi pagrindinės stoties operatorės – kelis mėnesius diskutavo apie nedidelių oro nuotėkių Rusijos aptarnavimo modulyje „Zvezda“ priežastis ir galimus pašalinimo būdus. Oro nuotėkiai pastaraisiais mėnesiais buvo santykinai nedideli, tačiau pirmadienį padidėjo, tvirtino aukšto rango NASA pareigūnas, kuris pageidavo likti neįvardytas.
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