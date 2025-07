„Tomorrowland“ sceną prarijo liepsnos: vaizdai atima žada

Anverpeno apylinkių gyventojai trečiadienio vakarą pamatė didelį dūmų debesį ir, matyt, suprato, kad kažkas dega prie Bomo miestelio, kur kiekvienais metais rengiamas įspūdingo masto elektroninės muzikos festivalis, pavadintas „Tomorrowland“.

Jie neapsiriko, bet skaudžiausia, kad festivaliui skirtame parke atvira liepsna degė pagrindinė festivalio scena, kur šį ir kitą savaitgalį planavo šėlti garsiausios pasaulio techno grupės, įvairūs atlikėjai, didžėjai ir dešimtys tūkstančių jų muzikos gerbėjų. Dabar, bent jau čia, to nebus.

„Mūsų pagrindinė scena buvo praktiškai sunaikinta, o tai tikrai baisu. Ši scena buvo statoma kelerius metus, į ją buvo įdėta daug meilės ir aistros. Manau, kad daugelis žmonių yra sukrėsti. Gera žinia yra ta, kad pranešimų apie aukas nėra. Taigi visi saugiai paliko teritoriją“, – aiškino „Tomorrowland“ atstovė spaudai Debby Wilmsen.

Kita vertus, festivalis, kurį per porą savaitgalių planuoja aplankyti apie 400 tūkstančių žmonių, kaip, pavyzdžiui, buvo pernai, nusprendė nepasiduoti ir tikisi išsiversti be pagrindinės scenos.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Tęsiame pasirengimus „Tomorrowland“, nes jis įvyks. Šiuo metu sklando daug prasimanymų, bet „DreamVille“ tikimės sulaukti 38 tūkstančių festivalio dalyvių – mūsų kempinge. Labai to laukiame, jie labai to laukia“, – kalbėjo „Tomorrowland“ atstovė spaudai.

Oficialiai „Tomorrowland“ startuos penktadienį 12 val. Sunku pasakyti, kaip festivalio organizatoriai – o tam visus metus dirba apie 100 žmonių, bei 15 tūkstančių per patį festivalį pasamdytų prižiūrėtojų – sugebės susidoroti su visiškai nauja padėtimi. Be to, reikia nepamiršti, kad gaisro priežastys vis dar neaiškios, nors belgų policijos teigimu, jis vis dar laikomas „netyčiniu“.