 Per traukinio avariją Čekijoje sužeista dešimtys žmonių

2025-11-20 10:42
BNS inf.

Čekijos pietuose ketvirtadienį greitajam traukiniui susidūrus su keleiviniu traukiniu buvo sužeisti 42 žmonės, pranešė gelbėtojai.

Per traukinio avariją Čekijoje sužeista dešimtys žmonių / Scanpix nuotr.

Nelaimė įvyko netoli Česke Budejovicų miesto, maždaug už 150 kmį pietus nuo Prahos.

„40 žmonių patyrė lengvus sužalojimus, o du – sunkius“, – naujienų agentūrai AFP sakė greitosios pagalbos tarnybos atstovė Petra Kafkova.

Ji pridūrė, kad apie nelaimingą atsitikimą pranešta 5 val. 19 min. vietos (6 val. 19 min. Lietuvos) laiku.

Geležinkelių operatoriaus „Sprava zeleznic“ atstovas spaudai Martinas Kavka AFP sakė, kad visi keleiviai evakuoti iš traukinių.

Jis atsisakė pasakyti, kaip įvyko avarija, ir pridūrė, kad tyrimas vis dar vyksta.

Šiame straipsnyje:
Čekija
traukinio avarija

