 Trumpas pagrasino Iranui sunaikinimu: „visa šalis išlėks į orą“

Trumpas pagrasino Iranui sunaikinimu: „visa šalis išlėks į orą“

2026-01-21 13:48
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino Iranui didžiule jėga, jei prieš jį būtų surengtas pasikėsinimas. Tokiam atvejui jis numatęs priemones.

Trumpas pagrasino Iranui sunaikinimu: „visa šalis išlėks į orą“
Trumpas pagrasino Iranui sunaikinimu: „visa šalis išlėks į orą“ / Scanpix nuotr.

„Visa šalis išlėks į orą“, – sakė D. Trumpas amerikiečių stočiai „NewsNation“. Jei jam kas nutiktų, atsakingieji esą „būtų nušluoti nuo žemės paviršiaus“. Taip prezidentas reagavo į klausimą apie pranešimus, kad Irano vadovybė pagrasino jam mirtimi.

D. Trumpas neseniai pasisakė už valdžios pasikeitimą Irane. Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pareiškė, kad išpuolis prieš šalies aukščiausiąjį lyderį ajatolą Ali Khamenei prilygtų karo paskelbimui.

„Ataka prieš mūsų šalies aukščiausiąjį lyderį būtų tolygi pilno masto karui su Irano tauta“, – praėjusią savaitę prezidentas pareiškė socialinėje platformoje „X“.

Tokia žinutė pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad Iranui atėjo laikas susirasti naują lyderį.

Ali. Khamenei savo ruožtu šeštadienį apkaltino D. Trumpą dėl pastarosiomis savaitėmis Iraną sukrėtusių visuotinių protestų. Kreipdamasis į savo šalininkus Teherane, A. Khamenei teigė, kad D. Trumpas asmeniškai kišosi į neramumus ir skatino „maištininkus“ tęsti demonstracijas.

A. Khamenei sakė, jog Iranas laiko D. Trumpą atsakingu „už aukas, žalą ir šmeižtą, nukreiptą prieš Irano tautą“. Jis pridūrė, kad Jungtinės Valstijos turi būti patrauktos atsakomybėn.

Šiame straipsnyje:
Trumpas
Iranas
pasikėsinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų