Trumpas: panašu, kad tai dar vienas išpuolis prieš krikščionis

2025-09-28 21:37
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pasmerkė šaudymą ir gaisrą mormonų bažnyčioje Mičigane kaip „dar vieną kryptingą išpuolį prieš krikščionis“ po to, kai vienas žmogus žuvo, o dar keli buvo sužeisti.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

„Įtariamasis negyvas, bet dar daug ką reikia sužinoti. Panašu, kad tai dar vienas tikslinis išpuolis prieš krikščionis Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – rašė D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth“.

