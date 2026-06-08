Trumpas ragina Iraną ir Izraelį nutraukti ugnį

Teheranas naktį į Izraelį paleido dešimtis raketų, o pastarasis atsakydamas nusitaikė į karinius objektus Irane. Tai sukėlė baimę, kad po balandžio 8 dieną pasiektų paliaubų ši eskalacija gali peraugti į naują platų konfliktą.
Savo atsaku Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, regis, nepaisė savo sąjungininko D. Trumpo raginimų susilaikyti, o žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie vis labiau įtemptus šių dviejų lyderių santykius.
„Izraelis ir Iranas privalo nedelsiant nutraukti „šaudymą“. Prezidentas DONALDAS J. TRUMPAS“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė JAV lyderis.
Po kelių minučių naujame įraše jis pridūrė, kad „galutinės derybos“ dėl taikos vyksta, „jei tam nekliudo nežinojimas ar kvailumas“.
Teherano smūgiai buvo surengti po to, kai Izraelis atakavo Irano remiamos Libano šiitų grupuotės „Hezbollah“ taikinius pietiniuose Beiruto priemiesčiuose.
Iranas ne kartą perspėjo, kad smogtų Izraeliui, jei būtų nusitaikyta į Libano sostinę.
Naftos kainos šoktelėjo daugiau nei penkiais procentais, baiminantis, kad vėl gali kilti karas. Taip pat žlugo viltys greitai užbaigti priešpriešą, dėl kurios buvo apribota laivyba per svarbų Hormuzo sąsiaurį.
Poveikis diplomatijai
Smūgiai taip pat buvo suduoti kritiniu momentu, kai diplomatinės pastangos užbaigti konfliktą, kuriose tarpininkauja Pakistanas, atsidūrė ant bedugnės krašto.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei Teherane vykusioje spaudos konferencijoje perspėjo, kad „visiškai natūralu, jog pradėtam diplomatiniam procesui, kuriuo siekiama užbaigti šį primestą karą, bus padarytas poveikis“.
Tačiau jis pridūrė: „Diplomatinės konsultacijos, be abejo, tęsiasi bet kokiomis aplinkybėmis.“
Jam kalbant Užsienio reikalų ministerijoje, pastatą sukrėtė stiprus sprogimas, po kurio pasigirdo dar keli sprogimai, kaip manoma, nulemti oro gynybos sistemų darbo, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Vietos žiniasklaida Irane pranešė, kad oro gynyba virš Teherano numušė „priešišką droną“.
Pakistano vidaus reikalų ministras Mohsinas Naqvi apsilankė Teherane, kad įteiktų, jo teigimu, „ypatingą laišką“ Irano aukščiausiajam lyderiui Mojtabai Khamenei, pranešė Irano valstybinė televizija.
Pirmadienį oficialus Pakistano šaltinis nurodė, kad ministras jau grįžo į savo šalį.
Teheranas reikalauja, kad bet koks susitarimas visam laikui užbaigti karą taip pat turi sustabdyti lygiagretų konfliktą Libane, kur Izraelis vykdo kampaniją prieš „Hezbollah“.
„Pavojingas žaidimas“
Apie aukas nei Izraelyje, nei Irane nepranešama.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad smogė ir sunaikino Irano gynybos sistemas, dislokuotas keliuose šalies rajonuose. Izraelio kariuomenės pareigūnas teigė, kad nuo sekmadienio vakaro Iranas žydų valstybės link paleido beveik 30 raketų.
AFP žurnalistai Jeruzalėje ir Vakarų Kranto mieste Ramaloje girdėjo virtinę sprogimų, o Izraelio kariuomenė pranešė, kad stengiasi perimti naują Irano raketų bangą.
Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad smogė Izraelio Nevatimo ir Tel Nofo oro pajėgų bazėms, taip pat nusitaikė į naftos chemijos gamyklą Izraelyje, keršydama už išpuolį prieš panašų objektą pietvakarių Irane.
Gvardija perspėjo, kad Izraelis „pradėjo pavojingą žaidimą, kurio mastas apims visus su energetika susijusius taikinius regione“.
Karinis šaltinis naujienų agentūrai „Tasnim“ sakė, kad „Iranas yra pasirengęs ilgalaikiam karui su sionistiniu režimu ir smūgiams prieš JAV interesus“ regione.
„Aš čia vadovauju“
Tuo tarpu Irano remiami Jemeno husių sukilėliai pirmadienį paskelbė apie raketų ataką prieš Izraelį – pirmąją nuo balandžio pradžios – ir paskelbė draudimą Izraelio laivybai Raudonojoje jūroje.
Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas paragino abi puses „sėsti prie derybų stalo ir susitarti“, pridurdama, kad „regionui nereikia eskalacijos“.
Taip pat lieka neaišku, kas priima sprendimus Teherane, nes M. Khamenei, kuris, kaip teigiama, buvo sužeistas per JAV ir Izraelio smūgį, dar nepasirodė viešumoje po to, kai perėmė valdžią iš savo tėvo Ali Khamenei (Ali Chamenei), žuvusio pirmąją karo dieną, vasario 28-ąją.
Pirmadienį Teherane buvo nedaug ženklų, rodančių grįžimą prie karo. Šviečiant saulei, kavinių terasos buvo sausakimšos, o motociklai nardė gatvėmis, pranešė sostinėje esantis AFP korespondentas.
Tačiau eismas atrodė ramesnis nei įprastai darbo dieną, o tai rodo, kad kai kurie žmonės liko namuose, be to, degalinėse nusidriekė kur kas didesnės eilės.
Sekmadienį duotame interviu laikraščiui „Financial Times“, kalbėdamas apie B. Netanyahu, D. Trumpas tvirtino, kad jų santykiuose dominuoja jis.
„Aš čia vadovauju. Aš priimu visus sprendimus. Ne jis priima sprendimus“, – sakė jis.
(be temos)