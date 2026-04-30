Trumpas: šiuo metu derybos su Iranu vyksta telefonu

Atsisakoma daug laiko reikalaujančių asmeninių susitikimų, nors jis pirmenybę teiktų jiems, sakė D. Trumpas trečiadienį Baltuosiuose rūmuose.
„Juokinga“ skristi 18 valandų, kad galiausiai sulauktum nuspėjamai nepatenkinamų rezultatų, kalbėjo jis. Nors esą būta pažangos, tačiau proveržis dar nepasiektas. Susitarimas bus tik tuomet, kai Teheranas visiškai atsisakys branduolinio ginklo, pažymėjo JAV prezidentas.
Paklaustas, ar tam, jo nuomone, gali prireikti papildomo karinio spaudimo, D. Trumpas teigė nežinąs. Tai priklausys nuo tuo, kiek toli Iranas pažengs derybose.
JAV portalo „Axios“ informacija, D. Trumpas nori išlaikyti spaudimą. Jis atmetė Irano pasiūlymą sušvelninti jūrinę blokadą ir atidėti pokalbius dėl branduolinio susitarimo.
