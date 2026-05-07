Trumpas teigia, kad Iranas sutiko neturėti branduolinių ginklų

„Žiūrėkite, viskas labai paprasta. Iranas negali turėti branduolinio ginklo, nes, kad ir kokie jie būtų atkaklūs, mes norime, kad jie liktų gyvi. Mes norime, kad jūs visi liktumėte gyvi“, – sakė jis žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
„Iranas negali turėti branduolinio ginklo, ir jo neturės, jie sutiko su tuo, be visų kitų dalykų. Per pastarąsias 44 valandas turėjome labai geras derybas, ir labai tikėtina, kad pasieksime susitarimą.“
Jis pridūrė, kad Teheranas taip pat sutiko su kitais punktais, tačiau nepateikė daugiau detalių.
Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmailas Baghai sumenkino pranešimus, kad susitarimas yra arti, pavadindamas juos perdėtais.
E. Baghai naujienų agentūrai ISNA sakė, kad Iranas nagrinėja JAV pasiūlymą ir savo atsakymą perduos per tarpininką Pakistaną.
