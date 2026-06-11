Trumpas žada užimti Irano naftos terminalus, surengti naujus smūgius

„ŠĮ VAKARĄ Jungtinės Valstijos LABAI STIPRIAI smogs Iranui“, – savo „Truth Social“ tinkle parašė D. Trumpas.
„Netolimoje ateityje mes užimsime Chargo salą ir kitus naftos infrastruktūros taškus bei perimsime visišką jų naftos ir dujų rinkų kontrolę, panašiai kaip tai padarėme su Venesuela“, – pridūrė jis.
D. Trumpas išsamiau nepaaiškino, kaip Jungtinės Valstijos užims Irano naftos terminalus, tačiau bet kokiai tokiai operacijai beveik neabejotinai prireiktų JAV sausumos pajėgų dalyvavimo.
JAV prezidentas ir anksčiau kalbėjo apie galimą Chargo salos užėmimą per JAV ir Izraelio karą su Iranu, prasidėjusį vasario 28 dieną.
Chargo sala yra pačiame Irano naftos eksporto pramonės centre, svarbi nukentėjusiai šalies ekonomikai. Ji yra prie Irano krantų Persijos įlankoje, už šimtų kilometrų į šiaurės vakarus nuo siauro, strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio.
Jungtinės Valstijos teigia perėmusios Venesuelos naftos pramonės kontrolę, kai sausio mėnesį nuvertė ir sučiupo šalies prezidentą Nicolą Maduro.
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