 Trumpo grasinimai – nė motais: ES skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą

Trumpo grasinimai – nė motais: ES skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą

2025-09-05 20:41
BNS inf.

Nepaisydama prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) įspėjimų nesitaikyti į didžiąsias JAV technologijų įmones, Europos Sąjunga (ES) technologijų milžinei „Google“ penktadienį skyrė didžiulę 2,95 mlrd. eurų antimonopolinę baudą už pirmenybės teikimą savo reklamos paslaugoms.

Trumpo grasinimai – nė motais: ES skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą
Trumpo grasinimai – nė motais: ES skyrė „Google“ 2,95 mlrd. eurų baudą / Asociatyvi freepik nuotr.

„Google“ nedelsdama pažadėjo apskųsti šį sprendimą, kurį priėmusi Europos Komisija apkaltino JAV įmonę konkurencijos iškraipymu 27 valstybių bloke.

„Google“ piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi reklamos technologijų srityje, darydama žalą leidėjams, reklamuotojams ir vartotojams. Toks elgesys pagal ES antimonopolines taisykles yra neteisėtas“, – pareiškė už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Teresa Ribera.

Oficialų tyrimą dėl „Google“ reklamos technologijų praktikos Briuselis pradėjo 2021 metais, o 2023-aisiais rekomendavo įmonei parduoti dalį savo reklamos paslaugų, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija.

„Google“ – JAV technologijų milžinės „Alphabet“ patronuojamoji įmonė – pareiškė, kad Komisijos sprendimas yra „neteisingas“ ir ji jį apskųs.

„Ji (Komisija) skiria nepagrįstą baudą ir reikalauja pokyčių, kurie pakenks tūkstančiams Europos įmonių, nes joms bus sunkiau užsidirbti“, – sakė „Google“ viceprezidentė reguliavimo reikalams Lee-Anne Mulholland (Li-En Malholand).

„Paslaugų reklamos pirkėjams ir pardavėjams teikimas niekaip neiškraipo konkurencijos, be to, mūsų paslaugoms yra daugiau alternatyvų nei bet kada anksčiau“, – pridūrė ji.

Šiame straipsnyje:
google
reklama
bauda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų