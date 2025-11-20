Šios reklamos socialiniuose tinkluose nebeliks

Parlamentas antradienį priėmė tiek opozicijos, tiek valdančiųjų frakcijų parengtas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisas. Jas balsavime palaikė visi 99 jame dalyvavę Seimo nariai.
Jomis draudžiama mobiliosiose programėlėse ir socialiniuose tinkluose skelbti pranešimus apie e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių pardavimą.
Savo parašais pataisas šiemet vasarą parėmė 10 „aušriečių“, keturi socialdemokratai ir po vieną konservatorių bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovą.
Dabar Lietuvoje draudžiama e. cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat draudžiama šių rūkalų paslėpta reklama, o parama kovai su rūkalų kontrabanda gali būti teikiama tik valstybės institucijoms ir įstaigoms.
Seimui pataisas priėmus, iš rūkalų gamintojų ir prekybininkų gaunamą paramą bus galima panaudoti siekiant mažinti e. cigarečių prieinamumą.
E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.
