Per ūkininkų protestą Graikijoje prasiveržė smurtas

Protestai susiję su tyrimais dėl didžiulio sukčiavimo naudojant ES subsidijas žemės ūkiui.
Policija panaudojo ašarines dujas ir atsitraukė, tada protestuotojai apvertė policijos automobilį. Netoli Herakliono oro uosto ūkininkai tuo tarpu mėgino apeiti policijos kelio užtvarą, čia taip pat kilo susirėmimai.
Nuo lapkričio pabaigos Graikijos ūkininkai pirmiausiai centrinėje šalies dalyje ir šiaurėje rengia demonstracijas, reikalaudami greitai išmokėti ES subsidijas. Paramos išmokėjimas vėluoja dėl vykstančio tyrimo, susijusio su sukčiavimu.
ES prokuratūros tyrimas parodė, kad tūkstančiai įtariamųjų daug metų prašė žemės ūkio subsidijų už žemę, kurios neturėjo. Oficialiais Graikijos duomenimis, apgaulingi prašymai skirti ES paramą siekia daugiau kaip 30 mln. eurų.
Graikijos vyriausybė pabrėžė, kad nė vienas teisėtai dirbantis ūkininkas nepraras pinigų, kai tyrimas bus baigtas. Vyriausybės vadovas Kyriakosas Mitsotakisas trečiadienį pažymėjo, kad vyriausybė yra atvira dialogui su ūkininkų atstovais ir kartu įspėjo dėl „aklo“ protesto, kuris galis sukelti dalies visuomenės nepasitenkinimą ūkininkais. K. Mitsotakiso gimtoji sala Kreta yra skandalo epicentre.
Korupcijos skandalas prasidėjo po 2014 m. ES bendrosios žemės ūkio politikos taisyklių pakeitimų. Nuo tada subsidijos išmokamos daugiausia atsižvelgiant į dirbamą plotą. Tačiau tuo metu Graikijoje daugelis nuosavybės santykių buvo neaiškūs, o žemės registrai su spragomis. Todėl ūkininkai galėjo deklaruoti žemę kaip savo, kad gautų subsidijas. Tyrėjų teigimu, daugybė žmonių, turinčių politinių ryšių, pasinaudojo šia galimybe, kad gautų Briuselio pinigų.
Naujausi komentarai