Ukraina atskleidė Rusijos užverbuoto britų instruktoriaus tapatybę

Tyrimo duomenimis, sulaikytasis Rossas Davidas Cutmore'as 2024–2025 m. vykdė žvalgybos ir sabotažo veiklą Ukrainoje pagal Rusijos specialiųjų tarnybų užduotis.
Ukrainos generalinė prokuratūra patikslino, kad įtariamasis yra Jungtinės Karalystės pilietis. Jis vedė mokymus kariams Mykolajive, vėliau tarnavo viename iš pasienio apsaugos padalinių.
„Rossas Davidas Cutmore'as atvyko į Ukrainą 2024 m. kaip karinis instruktorius, kad padėtų mokyti ir rengti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų personalą. Jis turėjo karinės patirties, kurią įgijo tarnaudamas Britanijos armijoje ir kai buvo dislokuotas Artimuosiuose Rytuose“, – sakė šaltinis.
Rusijos specialiosios tarnybos R. D. Cutmore'ą aprūpino šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis, „kad jis galėtų vykdyti tikslingus žudymus Ukrainos teritorijoje“.
Tyrėjai turi pagrindo manyti, kad instruktorius į Ukrainą gabeno ir platino ginklus, kurie buvo panaudoti Demiano Hanulo, Irynos Farion ir Andrijaus Parubijaus nužudymui.
„Šiuo metu Cutmore'as yra sulaikytas, laikomas areštinėje, o tyrimo veiksmai tęsiami“, – teigė šaltinis.
Britų naujienų portalas „Sky News“ praneša, kad tyrimas prieš jį sulaikant, pasak SSU šaltinio, buvo atliekamas bendradarbiaujant su Didžiosios Britanijos žvalgyba, o dirbti Rusijai jį suviliojusi galimybė „lengvai uždirbti pinigų“.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, R. D. Cutmore'ui gresia iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė su turto konfiskavimu.