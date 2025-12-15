Ukraina: Kupianske užblokuota apie 200 Rusijos kareivių

„Padėtis keičiasi, nes rusai šiuo metu yra išstumiami“, – sakė jis ir pridūrė, kad išlaisvinami civiliai įkaitai, įskaitant vaikus, rusų naudoti kaip gyvieji skydai. Anot jo, tai paaiškina, kodėl operacija vyksta lėtai.
„Būtų lengva smogti tik į pozicijas, kuriose įsitvirtino rusai, bet būtų civilių aukų ir nereikalingo sunaikinimo, to siekiame išvengti. Kita vertus, taip pat norime užkirsti kelią Ukrainos nuostoliams per puolimus mieste. Šiuo metu veiksmai naikinant Rusijos kontingentą mieste vykdomi atsargiai“, – sakė jis.
Pasak V. Tregubovo, rusai Kupianske šiek tiek perkėlė savo pozicijas miesto centro link.
„Remiantis pirminiais mūsų žvalgybos vertinimais, praėjusios savaitės pabaigoje nešiojamuosiuose siųstuvuose ir imtuvuose buvo 40 aktyvių šaukinių. Tai reiškia, kad nešiojamaisiais siųstuvais ir imtuvais aktyviai naudojosi 40 unkialių vartotojų (...) Paprastai maždaug vienas nešiojamasis siųstuvas ir imtuvas tenka trims–keturiems žmonėms. Todėl skaičiuojame, kad rusų yra nuo 100 iki 200. Mūsų vertinimais, greičiausiai arčiau 200“, – sakė jis.
V. Tregubovas aptarė ir padėtį aplink Vovčanską. Pasak jo, priešai mėgina ten įsiveržti ir įsismelkti. Ukrainos gynyba šiuo metu įsitvirtinusi palei Vovčios upę.
Lymano sektoriuje rusai aktyviai vykdo puolamuosius veiksmus, ypač Lymano kryptimi. Ten, pasak V. Tregubovo, padėtis yra sudėtinga
Kaip pranešė „Ukrinform“, Charkivo srityje, Kupiansko šiaurinėje dalyje ir jo pakraščiuose, Rusijos daliniai yra užblokuoti ir negali gauti pastiprinimo ar visapusiškos logistinės paramos.