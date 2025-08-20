Syrskis: Rusijos kariai didina spaudimą Donecko srities šiaurėje

„Dieną praleidau lankydamas dalinius, vykdančius kovines misijas Donecko srityje. Karščiausiomis kryptimis išlieka Pokrovskas, Dobropilia ir Novopavlivka. Priešas taip pat didina spaudimą šiaurinėje Donecko srities dalyje, Lymano sektoriuje“, – pažymėjo O. Syrskis. Pasak jo, Ukrainos daliniai dalyvauja intensyviose gynybinėse kovose su pranašesnėmis Rusijos pajėgomis, atremia puolimus ir kai kuriose vietovėse imasi aktyvių atsakomųjų priemonių.
Ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas kalbėjosi su brigadų ir korpusų vadais, kad surinktų išsamią informaciją apie padėtį mūšio lauke ir vadovavimo struktūrose. Remiantis šiais pranešimais, buvo priimti sprendimai stiprinti gynybos atsparumą, sakė jis.
„Ginkluotosios pajėgos puikiai supranta savo gyvybiškai svarbią misiją ir tebėra pajėgios vykdyti savo užduotis. Giname ir išvaduojame Ukrainos teritorijas. Daliniai Donecko srityje gauna visapusišką paramą ir pastiprinimus, kad galėtų tai daryti“, – akcentavo O. Syrskis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, rugpjūčio 19 d. fronto linijoje būta 175 Ukrainos gynybos pajėgų ir okupantų rusų kovinių susirėmimų, iš kurių 50 įvyko Pokrovsko sektoriuje.