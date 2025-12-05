Ukraina: Kupjansko gynyba stabili, rusai pervertina savo jėgas

„Priešingai, padėtis ten (Kupjanske) yra optimistiškesnė, nes rusai labai skubėjo ir smarkiai pervertino savo jėgą“, – pažymėjo V. Tregubovas ir taip pat nurodė, kad rusai tada bandė pritaikyti realybę prie savo pareiškimų, o tai tik pablogino padėtį.
„Rusų yra šiauriniuose miesto rajonuose, o ten jie likviduojami Ukrainos bepiločiais orlaiviais ir atsakomosiomis priemonėmis“, – pabrėžė V. Tregubovas.
Pasak jo, rusai bando didinti spaudimą kitose kryptyse.
„Rusai vienu metu bando veržtis į vakarinę miesto dalį ir apeiti miestą iš pietų bei daryti spaudimą Kupjansko-Vuzlovyj rajone, stumdami Ukrainos pajėgas iš kairiojo Oskilo kranto“, – kalbėjo V. Tregubovas.
Kaip jau skelbė agentūra „Ukrinform“, per pastarąją parą tarp Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos karių įvyko 167 koviniai susirėmimai; rusai intensyviausiai puola Pokrovsko sektoriuje.