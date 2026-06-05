Ukraina: Rumunijoje sprogusį droną nuo kurso nukreipė Rusija

„Vykdant misijas Juodosios jūros operatyvinėje zonoje, vienas iš Ukrainos karinio jūrų laivyno antvandeninių dronų pateko į priešo elektroninės karybos sistemų poveikio zoną, prarado kontrolę ir atsidūrė netoli Rumunijos pakrantės“, – nurodė Ukrainos karinis jūrų laivynas.
Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste penktadienio rytą sprogo jūrinis dronas, aukų išvengta, pranešė Gynybos ministerija.
Pareigūnai pranešė, kad teritorija buvo evakuota.
Nepaprastųjų situacijų departamento vadovas Raedas Arafatas per spaudos konferenciją sakė, kad buvo pasitelkti sraigtasparniai kitų dronų paieškai, o pareigūnai gyventojams išsiuntė įspėjamąsias trumpąsias žinutes.
Rusijos ambasada pranešime platformoje „Telegram“ nurodė, kad penktadienio rytą Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste sprogęs jūrinis dronas yra ukrainietiškas, ir pridūrė, kad bandymai „tiesiogiai ar netiesiogiai“ susieti droną su Rusija yra „visiškai nepagrįsti“.
Tai naujausias incidentas po to, kai šalyje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės.
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