Ukrainoje per dienines Rusijos dronų atakas žuvo šeši žmonės

Maskva Ukrainos miestus atakuoja jau daugiau nei ketverius metus, tačiau didelio masto dronų ir raketų atakas Rusija paprastai rengia naktį.
„Nuo vidurnakčio jau paleista mažiausiai 800 Rusijos dronų“, – socialiniuose tinkluose parašė Volodymyras Zelenskis ir pridūrė, kad „žuvo šeši žmonės“, o dešimtys buvo sužeisti, tarp jų – vaikai.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Kyjive matė metro stotyse besislepiančius gyventojus ir girdėjo kaukiančias oro pavojaus sirenas, sostinės merui pranešus, kad oro gynybos sistemos aktyvuotos ir kovoja su dronais.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą tyčia smogiant Ukrainai JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) vizito į Kiniją dieną.
„Tikrai negalima vadinti sutapimu, jog viena ilgiausių masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą vyksta būtent tuo metu, kai Jungtinių Valstijų prezidentas atvyko vizito į Kiniją“, – parašė jis.
„Šiuo sudėtingu geopolitiniu momentu Rusija akivaizdžiai bando sutrikdyti bendrą politinę atmosferą ir atkreipti dėmesį į savo piktadarybes – siekdama to Ukrainos gyventojų gyvybių ir infrastruktūros sąskaita“, – pridūrė ukrainiečių lyderis.
Anksčiau trečiadienį jis paragino D. Trumpą per susitikimus su Kinijos vadovu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu) aptarti Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimą.
„Mes nuolat palaikome ryšį su savo amerikiečių partneriais“, – sakė V. Zelenskis per aukščiausiojo lygio susitikimą Rumunijoje.
„Esame dėkingi ir tikimės, kad Rusijos karo prieš Ukrainą nutraukimo klausimas bus iškeltas ir dabar, kai JAV prezidentas yra Kinijoje“, – pridūrė jis.
Vakarų Ukrainos Rivnės mieste pareigūnai pranešė, kad per dronų atakas, kurios taip pat apgadino civilinę infrastruktūrą ir gyvenamąjį namą, žuvo trys žmonės ir keturi buvo sužeisti.
Vienas žmogus žuvo Zaporižios srityje, o dar du – pietinėje Chersono srityje.
Pietinėje Juodosios jūros Odesos srityje bei centrinėse Chmelnyckio ir Čerkasų srityse buvo sužeisti mažiausiai aštuoni žmonės.
Kyjivo karinė žvalgyba anksčiau įspėjo, kad Rusijos pajėgos pradėjo „ilgalaikį oro smūgį prieš ypatingos svarbos objektus Ukrainoje“.