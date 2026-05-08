Ukrainoje jau žuvo daugiau kaip septyniolika tūkstančių civilių

Atsakomybė už nusikaltimus prieš civilius gyventojus“ kuluaruose žurnalistams pareiškė Generalinės prokuratūros Kovos su nusikaltimais ginkluotuose konfliktuose skyriaus vadovas Jurijus Rudas.
„Per plataus masto invaziją žuvo daugiau kaip 17,4 tūkst. civilių ir daugiau kaip 43 tūkst. buvo sužeisti“, – sakė jis.
J. Rudas pridūrė, kad per karą žuvo daugiau kaip 700 ukrainiečių vaikų, daugiau kaip 2,4 tūkst. – sužeista.
Prokuratūra tai pat pranešė, kad Rusija per plataus masto invaziją sunaikino arba apgadino daugiau kaip 320 tūkst. civilinių infrastruktūros objektų. Tarp jų yra 86 tūkst. gyvenamųjų namų, per 5 tūkst. švietimo ir mokslo įstaigų, daugiau kaip 1,4 tūkst. medicinos įstaigų, per 900 kultūros ir daugiau kaip 330 religinių pastatų.
Šie duomenys nėra galutiniai.
Jau anksčiau skelbta, kad, žmogaus teisių aktyvistų vertinimu, iki 1,6 mln. ukrainiečių vaikai yra rusų kontrolėje – jie arba pagrobti ir išvežti į Rusijos Federaciją, arba priversti gyventi laikinai okupuotose teritorijose.