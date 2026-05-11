Ukrainoje per Rusijos atakas žuvo trys civiliai

Apie tai skelbia šalies portalas „The Kyiv Independent“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) apie paliaubas paskelbė penktadienį, teigdamas, kad abi pusės susitarė trims dienoms nuo šeštadienio nutraukti visus „kinetinius“ karo veiksmus, taip pat apsikeisti po 1 tūkst. belaisvių.
Netrukus po to Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariuomenei nepulti Maskvos Raudonosios aikštės per Antrojo pasaulinio karo pergalės dienos paradą gegužės 9-ąją.
Per paliaubas didelio masto oro smūgių nebuvo, nors Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos paleistus dronus ir vienos balistinės raketos „Iskander-M“ paleidimą iš okupuoto Krymo.
„Džiugina tai, kad kol kas šiandien nebuvo jokių masinių atakų – jokių raketų smūgių ar oro atakų. Tačiau fronto zonose ir bendruomenėse netoli fronto nebuvo ramu“, – sekmadienį savo vakariniame kreipimesi sakė prezidentas V. Zelenskis.
Apie daugiausiai aukų pareikalavusias atakas prieš civilius pranešta Pietų Ukrainoje. Chersono srityje Rusija taikėsi į 12 gyvenviečių, įskaitant regiono centrą Chersoną, kur žuvo du žmonės ir dar du buvo sužeisti, pranešė vietos karinė administracija.
Per Rusijos smūgius Zaporižios srityje, Zaporižios rajone, žuvo vienas žmogus ir du buvo sužeisti, Rusijos pajėgoms surengus 785 atakas prieš 36 gyvenvietes, nurodė vietos karinė administracija.
Mykolajivo srityje dronai smogė dviem bendruomenėms ir sužeidė sutuoktinių porą – 68 metų vyrą ir 62 metų moterį – bei 19 metų vaikiną. Visi trys nukentėjusieji buvo paguldyti į ligoninę, jų būklė – vidutinio sunkumo.
Šiaurėje, Charkivo srityje, Rusijos pajėgos taikėsi į aštuonias gyvenvietes, įskaitant regiono centrą Charkivą. Per pastarąją parą buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės, iš kurių jauniausias – 22 metų vyras, o vyriausias – 74 metų vyras, teigė gubernatorius Olehas Synjehubovas.
Rytuose esančioje Donecko srityje per Rusijos atakas dviejuose kaimuose bei Slovjansko mieste buvo sužeisti keturi žmonės, pranešė gubernatorius Vadymas Filaškinas.