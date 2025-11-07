 Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė į Rusijos naftos chemijos gamyklą

Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė į Rusijos naftos chemijos gamyklą

2025-11-07 16:23
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) kovotojai Rusijos Baškirijos Respublikoje sėkmingai smogė į Sterlitamako naftos chemijos gamyklą, pasitelkdami tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai savo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė HUR.

Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė į Rusijos naftos chemijos gamyklą
Ukrainos bepiločiai orlaiviai smogė į Rusijos naftos chemijos gamyklą / „Ukrinform“ nuotr.

Teigiama, kad operacija įvyko lapkričio 6 d. Dėl smūgio įsiplieskė gaisras gamyklos ceche, kuriame gaminamas reaktyvinio kuro priedas agidolis. Žvalgybos agentūra nurodė, kad Sterlitamako gamykla yra svarbus objektas Rusijos naftos chemijos pramonėje – šiame fabrike gaminami produktai Rusijos karinei ir gynybos pramonei, įskaitant ionolą, aviacinį benziną ir sintetinius polimerus.

Lapkričio 4–5 d. naktį Ukrainos pajėgos laikinai okupuotame Donecke smogė į bepiločių orlaivių „Shahed“ saugojimo, surinkimo ir paleidimo bazę, taip pat į Volgogrado naftos perdirbimo gamyklą.

Šiame straipsnyje:
Sterlitamako naftos chemijos gamykla
dronai
Ukrainos bepiločiai orlaiviai
Rusija
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų