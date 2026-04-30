 Ukrainos dronai antrą dieną iš eilės atakavo Permės naftos stotį

2026-04-30 09:38
BNS inf.

Rusijos Permės krašte, esančiame į rytus nuo Maskvos netoli Uralo kalnų, ketvirtadienį po dronų atakos naftos siurblinėje užsidegė mažiausiai dvi kuro talpyklos, praneša portalas „The Kyiv Independent“, remdamasis rusiškais „Telegram“ kanalais ir vietos žiniasklaida.

Scanpix nuotr.

Nepriklausomas „Telegram“ naujienų kanalas „Exilenova Plus“ pranešė, kad bendrovės „Transneft“ valdomame objekte ugnis apgadino nuo dviejų iki trijų talpyklų.

Smūgis suduotas po trečiadienį surengtos atskiros Ukrainos dronų atakos prieš tą patį Permės objektą.

Permės stotis yra svarbus naftos tranzito mazgas, naudojamas žaliavos priėmimui, saugojimui ir pumpavimui per pagrindinį Rusijos vamzdynų tinklą.

Ukrainos dronai taip pat smogė sprogmenų gamyklai Rusijos Žemutinio Naugardo srityje, naktį į ketvirtadienį buvo girdimi sprogimai, pranešė socialiniai tinklai.

Nepriklausomas Rusijos „Telegram“ naujienų kanalas „Astra“, remdamasis vietos gyventojais, pranešė, kad Žemutinio Naugardo srities Dzeržinsko mieste Ukrainos dronai smogė Sverdlovo sprogmenų gamyklai.

