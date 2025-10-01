Ukrainos dronai smogė Belgorodo rezervuarui

Informaciją apie smūgį patvirtino Ukrainos bepiločių pajėgų vadas Robertas Brovdi („Madiaras“).
Socialinėje platformoje „Telegram“ jis teigė, kad po Ukrainos bepiločių orlaivių atakos vandens lygis telkinyje nukrito apie 1 metrą, o tai ne galutinis vandens lygio sumažėjimas.
Socialiniuose tinkluose buvo patalpinti vaizdo įrašai, kuriuose matosi, kaip vanduo veržiasi pro sprogimo apgadintą šliuzą.
„Unian“ praneša, kad dėl to pakilo vandens lygis Doneco upėje. Karo analitikai teigia, kad tai paveiks rusus okupantus prie Volčansko, Charkivo srityje. Dalis jų pozicijų užtvindyta, o dalis buvo atkirsta nuo kitų.