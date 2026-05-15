Ukrainos dronai smogė Riazanės naftos perdirbimo gamyklai

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didžiulis gaisras, kilęs, kaip manoma, Riazanės naftos perdirbimo gamykloje per Ukrainos dronų ataką.
Rytą virš miesto buvo matomi dideli dūmų kamuoliai.
Vietos gyventojai Riazanės mieste pranešė, kad prieš išgirsdami kelis garsius sprogimus gamyklos rajone, matė praskrendančius kelis dronus.
Riazanės naftos perdirbimo gamykla, laikoma viena didžiausių Rusijoje ir per metus pagaminanti daugiau kaip 17,1 mln. tonų naftos, yra nuolatinis atakų taikinys dėl savo vaidmens aprūpinant Rusijos karo mašiną.
Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas teigė, kad dronų nuolaužos pataikė į nenurodytą įmonę regione, taip pat į kelis gyvenamuosius pastatus.
Rusijos gubernatorius taip pat tvirtino, kad per Ukrainos ataką žuvo trys žmonės, o dar 12 buvo sužeisti.
Visas padarytos žalos mastas kol kas nėra aiškus.
Rusija pranešė, kad per naktį numušė pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Tai įvyko po didelio masto Rusijos atakos Kyjive, nusinešusios mažiausiai 24 žmonių gyvybes.
„Oro gynybos sistemos perėmė ir sunaikino 355 Ukrainos dronus“, kurie buvo nukreipti į Maskvą ir pasienio Belgorodo, Briansko ir Kursko regionus nuo ketvirtadienio 20 iki penktadienio 4 val. Grinvičo laiku, teigiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.
