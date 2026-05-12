Ukrainos pareigūnai: pasibaigus paliauboms Kyjivas patyrė oro ataką

„Priešo dronai šiuo metu yra virš Kyjivo. Prašome likti saugiose vietose, kol bus atšauktas pavojus“, – „Telegram“ paskelbė sostinės karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Pavojaus sirena sostinėje buvo pirmoji nuo penktadienio, prieš įsigaliojant paliauboms.
Kyjivo srities karinė administracija nurodė gyventojams likti slėptuvėse ir pranešė, kad rajone gali veikti oro gynyba.
Trijų dienų paliaubas penktadienį paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), likus vos kelioms valandoms iki Rusijos šventės dėl pergalės Antrajame pasauliniame kare. D. Trumpas teigė besitikintis, kad paliaubos taps konflikto „pabaigos pradžia“.
Abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl išpuolių, pažeidžiančių paliaubas, kurios, pasak D. Trumpo, turėjo galioti gegužės 9–11 dienomis.