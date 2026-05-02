Vaizdo įraše – brutalus išpuolis prieš vienuolę

Incidentas įvyko balandžio 28 d. ant Siono kalvos, netoli karaliaus Dovydo kapo ir Paskutinės vakarienės vietos.
Vaizdo įraše matyti, kaip vyras pribėga prie gatve einančios vienuolės ir ją smarkiai pastumia. Vienuolė krenta ir vos nesusitrenkia galvos į bortelį. Paėjęs kelis žingsnius, užpuolikas grįžta ir dar spiria ant žemės gulinčiai moteriai.
Vienuolės veidas buvo sužalotas, tačiau pranešama, kad ji nebuvo sunkiai sužeista.
Izraelio policija balandžio 30 d. paskelbtame pranešime teigė, kad suėmė 36 metų vyrą. Jis įtariamas rasistiniais motyvais įvykdytu užpuolimu.
Policija neatskleidė įtariamojo pilietybės.
Prancūzijos konsulatas griežtai pasmerkė išpuolį.
„Prancūzija ragina patraukti agresijos vykdytoją atsakomybėn už šį aktą ir įvykdyti teisingumą“, – platformoje „X“ rašė konsulatas.
Prancūzijos Biblijos ir archeologijos tyrimų mokyklos Jeruzalėje direktorius, kunigas Olivieris Poquillonas teigė, kad vienuolė yra mokyklos tyrėja, ir pridūrė, kad tikisi griežto valdžios institucijų atsako.
Savo ruožtu Izraelio užsienio reikalų ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad išpuolis buvo „gėdingas aktas, tiesiogiai prieštaraujantis pagarbos, sambūvio ir religijos laisvės vertybėms, kuriomis grindžiamas Izraelis ir kurioms jis tebėra tvirtai įsipareigojęs“.
