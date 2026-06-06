Vakarų Australijos pakrantėje ryklys pražudė narą

Tai jau ketvirtas mirtinas ryklio išpuolis šalyje šiais metais.
Trisdešimt kelerių metų vyrą 4,5 metro ilgio ryklys užpuolė netoli Maiklmaso salos, į pietryčius nuo Perto, pranešė greitosios pagalbos tarnybos ir Vakarų Australijos vyriausybė.
Apie išpuolį pranešta apie 11 val. 25 min. vietos (6 val. 25 min. Lietuvos) laiku, pridūrė jie.
Policija nurodė, kad vyras žvejojo su žeberklu, kai jį užpuolė mirtinai pavojinga žuvis. Jis buvo ištrauktas į krantą, kur medikai bandė jam padėti.
„Deja, jo atgaivinti nepavyko“, – teigė pareigūnai.
Valstijos Pirminių pramonės šakų ir regioninės plėtros departamentas paragino žmones šioje vietovėje imtis „papildomo atsargumo“ ir sekti informaciją apie pastebėtus ryklius.
Šis išpuolis įvyko praėjus vos dviem savaitėms po to, kai šiaurinėje Kvynslando valstijoje ryklys pražudė vyrą.
Tai jau antra tokia žūtis šiais metais Vakarų Australijoje – praėjusį mėnesį vyras mirė po to, kai jį netoli Perto esančioje Rotnesto saloje užpuolė didysis baltasis ryklys.
Australijos mokslininkai mano, kad dėl vis labiau perpildytų vandenų ir kylančios vandenyno temperatūros keičiasi ryklių migracijos įpročiai, o tai gali prisidėti prie išpuolių skaičiaus augimo.
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