Vakarų Krante nuo Izraelio ugnies žuvo kūdikis, praneša palestiniečių ministerija

Septynių mėnesių Samas Fahdas Abou Haikalas (Samas Fadas Abu Haikalas) žuvo, o jo tėvai buvo nesunkiai sužeisti, „kai penktadienio vakarą į juos ugnį atidengė okupacinės pajėgos“ Hebrono miesto pietuose, nurodė ministerija.
Izraelio kariuomenė teigė, kad jos pajėgos atidengė ugnį po to, kai „kariai pastebėjo link jų greitėjantį automobilį“, tačiau nurodė, jog pirminis tyrimas parodė, kad trys palestiniečiai buvo „niekuo dėti civiliai“, ir išreiškė „gilų apgailestavimą“ dėl padarytos žalos.
Hebrono ligoninės direktorius daktaras Tareqas Barbarawi (Tarekas Barbaravis) anksčiau naujienų agentūrai AFP sakė, kad vaikas buvo atvežtas gydyti dėl „sunkių“ sužalojimų.
Pasak palestiniečių naujienų agentūros „Wafa“, Izraelio kariuomenė šaudė į šeimos automobilį.
Nuo 2023 metų spalio, kai po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos Ruože, beveik kasdienis smurtas drebina Vakarų Krantą, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų.
Nuo to laiko Izraelio kariai ar naujakuriai nužudė mažiausiai 1,08 tūkst. palestiniečių, įskaitant ir kovotojus, ir civilius, rodo AFP skaičiavimai, pagrįsti palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis.
Oficialūs Izraelio duomenys rodo, kad per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius arba Izraelio karines operacijas žuvo mažiausiai 46 izraeliečiai – tiek civiliai, tiek kariai.
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