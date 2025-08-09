 Vezuvijaus nacionalinį parką Italijoje niokoja miškų gaisrai

2025-08-09 12:11
Marius Jakštas (ELTA)

Penktadienio naktį pietų Italijoje esančiame Vezuvijaus nacionaliniame parke siautė gaisras, vietos valdžios institucijos paskelbė aukštą pavojaus lygį.

Nacionalinio parko administracija penktadienio vakare pranešė, kad liepsnos apėmė Somos kalno, kuris yra Vezuvijaus vulkaninio komplekso dalis netoli Neapolio, šlaitus ir pasiekė 1050 metrų aukštį virš jūros lygio.

Liepsnas kurstė vėjas ir aukšta temperatūra, todėl ugnis plito aukštyn į kalną. Ugniagesiai visą naktį kovojo su liepsnomis, o oro pagalba saugumo sumetimais buvo nutraukta po saulėlydžio ir atnaujinta šeštadienį 5 val. ryto (6 val. Lietuvos laiku).

„Esame labai susirūpinę dėl padėties“, – sakė parko vadovas Raffaele De Luca.

„Kas minutę stebime gaisro eigą, nuolat bendraujame su atitinkamomis institucijomis. Mums rūpi mūsų gamtos paveldo išsaugojimas ir žmonių, gyvenančių ir dirbančių aplink vulkaną, saugumas“, – pridūrė jis.

Vezuvijaus nacionalinis parkas apima Vezuvijaus ugnikalnį, aktyvų vulkaną, pagarsėjusį 79 m. išsiveržimu, kuris palaidojo Pompėjos miestą, ir Somos kraterį. Parkas yra įtrauktas į UNESCO Žmogaus ir biosferos rezervatų sąrašą.

Šiame straipsnyje:
Vezuvijaus nacionalinis parkas
miškų gaisrai
pavojus

