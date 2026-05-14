 Visoje Ukrainoje – naujos rusų atakos

2026-05-14 07:09
Jūras Barauskas (DPA)

Praėjusią naktį visos Ukrainos gyventojus pažadino naujos rusų atakos – šalyje kaukė oro pavojaus sirenos, o sostinėje Kyjive buvo pranešta apie sprogimus.

Karas Ukrainoje

Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Ukrainos kariuomenė įspėjo apie atskrendančius dronus ir balistines raketas. Kaip ketvirtadienį ryte pranešė „Kyiv Independent“, netrukus po to Kijive pasigirdo sprogimai, buvo apgadinta keletas pastatų. Apie aukas kol kas jokios informacijos nėra.

Rusijos dronų antskrydžiai vyko ir visą trečiadienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad į jo šalį buvo paleista daugiau nei 800 dronų.

V. Zelenskis pranešė, kad per šiuos išpuolius žuvo mažiausiai šeši žmonės, dešimtys buvo sužeista, o šiuos smūgius pavadino „teroru“.

