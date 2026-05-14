Visoje Ukrainoje – naujos rusų atakos

Pasak Ukrainos žiniasklaidos, Ukrainos kariuomenė įspėjo apie atskrendančius dronus ir balistines raketas. Kaip ketvirtadienį ryte pranešė „Kyiv Independent“, netrukus po to Kijive pasigirdo sprogimai, buvo apgadinta keletas pastatų. Apie aukas kol kas jokios informacijos nėra.
Rusijos dronų antskrydžiai vyko ir visą trečiadienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad į jo šalį buvo paleista daugiau nei 800 dronų.
V. Zelenskis pranešė, kad per šiuos išpuolius žuvo mažiausiai šeši žmonės, dešimtys buvo sužeista, o šiuos smūgius pavadino „teroru“.