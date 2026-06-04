Vokietijos prokurorai už išpuolį kalėdinėje mugėje reikalauja įkalinimo iki gyvos galvos bausmės

Prokurorai prisipažinusiam užpuolikui, Saudo Arabijoje gimusiam Talebui Jawadui al-Abdulmohsenui (Talebui Džavadui Abdulmohsenui), pareikalavo griežčiausios įmanomos bausmės, teisme pareiškę, kad šis išpuolis, per kurį taip pat buvo sužeista daugiau nei 300 žmonių, „prieštarauja žmogiškajam supratimui“.
Šis išpuolis „buvo suplanuotas gerokai iš anksto“ ir aukoms bei jų šeimoms sukėlė kančias, kurios yra „tiesiog neapsakomos“, teisme pareiškė prokuroras Matthiasas Boettcheris (Matijasas Biočeris).
Per jau kelis mėnesius besitęsiantį teismo procesą psichiatras ir islamo kritikas T. J. al-Abdulmohsenas prisipažino planavęs išpuolį, tačiau neigė tyčia partrenkęs žmones.
Jo parodymai teisme kartais buvo nerišlūs ir kupini keistų sąmokslo teorijų bei nuorodų į ribines kraštutinių dešiniųjų idėjas.
„Aš esu tas, kas vairavo automobilį“, – teismo proceso pradžioje pernai lapkritį teismui pareiškė T. J. al-Abdulmohsenas, pripažinęs, kad 2024 metų gruodžio 20 dieną savo greitai važiuojančiu visureigiu įvažiavo į perpildytą šventinę mugę.
Tačiau likusioje savo įžanginės kalbos teisme dalyje jis daugiausia liejo nerišlias ir nesusijusias tiradas apie politikus, smurtą prieš moteris Saudo Arabijoje, religines temas bei žarstė teiginius apie Magdeburgo policijos sąmokslą nuslėpti nusikaltimą.
Pasak M. Boettcherio, T. J. al-Abdulmohseno motyvas susijęs su konfliktu su Kelne įsikūrusia pabėgėlių organizacija, prieš kurią jis pralaimėjo civilinę bylą.
Jam pareikšti šeši kaltinimai nužudymu ir 338 kaltinimai pasikėsinimu nužudyti.
Šis išpuolis, per kurį T. J. al-Abdulmohsenas išsinuomotu BMW markės visureigiu rėžėsi į minią, pribloškė Vokietiją ir visoje šalyje pakurstė karštas diskusijas apie kalėdinių mugių saugumą.
2016-ųjų gruodį užpuolikas sunkvežimiu įsirėžė į kalėdinės mugės lankytojų minią Berlyne, nužudydamas 13 žmonių ir sužeisdamas dar dešimtis. Po kelių dienų šis asmuo, kuris, kaip įtariama, buvo musulmonų kovotojas, žuvo per susišaudymą Italijoje.
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