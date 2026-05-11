Volodymyras Zelenskis: nepaisant paliaubų, Ukrainos fronte nėra tylos

Jis apkaltino Rusiją nenoru užbaigti daugiau nei ketverius metus trunkantį karą.
Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą pažeidus JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) paskelbtas paliaubas, kurios turėjo galioti tris dienas nuo gegužės 9-osios.
„Šiandien fronte nebuvo tylos, vyko kovos. Mes visa tai užfiksavome“, – savo kasdieniame kreipimesi paskutinėmis oficialių paliaubų valandomis sakė V. Zelenskis.
„Taip pat matome, kad Rusija neketina baigti šio karo; deja, ji ruošia naujas atakas“, – pridūrė Ukrainos lyderis.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad jo pagrindinis derybininkas Rustemas Umerovas jam pranešė apie neseniai JAV vykusius „politinius“ ir „technologinius“ susitikimus.
„Akivaizdu, kad karas Irane dabar sulaukia didžiausio Amerikos dėmesio, – kalbėjo V. Zelenskis. – Tačiau taip pat yra prioritetas ir Amerikos žmonių parama, kad šis karas Europoje taip pat būtų užbaigtas.“
Derybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo iki šiol niekur nenuvedė ir buvo nustumtos į šalį dėl Irano konflikto. D. Trumpo paskelbtos paliaubos suteikė vilties, kad JAV vadovaujamos derybos dėl Rusijos invazijos nutraukimo bus atnaujintos.