VRM: Jungtinėje Karalystėje padidintas terorizmo grėsmės lygis

„Jungtinis terorizmo analizės centras (JTAC) šiandien (...) padidino Jungtinės Karalystės nacionalinį grėsmės lygį nuo „didelės grėsmės“, kuris reiškia, kad išpuolis yra tikėtinas, iki „labai didelės grėsmės“, kuris reiškia, kad išpuolis per artimiausius šešis mėnesius yra labai tikėtinas“, – teigiama pranešime.
Pasak JTAC, grėsmės lygis nuo 2022 metų vasario buvo „didelis“, tačiau buvo padidintas po trečiadienio incidento, kai per naujausią išpuolį prieš žydų bendruomenę buvo subadyti du vyrai, o policija šį išpuolį paskelbė teroristiniu incidentu.
Šiaurės Londone, Golders Gryne, trečiadienį, dieną, tiesiog gatvėje peiliu buvo subadyti du žydai.
Šioje vietovėje būta padegimų sinagogose ir kituose žydų objektuose, o pernai per išpuolį Mančesterio sinagogoje žuvo du žmonės.
