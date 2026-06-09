Zelenskis: birželis ir liepa gali būti lemiami Ukrainai

Ukrainos prezidentas tai sakė Taline per bendrą su Estijos prezidentu Alaru Kariu spaudos konferenciją.
„Šiandien svarbiausia yra pasirengti deryboms ir sprendimams, kurių visi tikimės iš Europos Sąjungos, G7 ir NATO aukščiausiojo lygio susitikimų. Šių metų birželis ir liepa gali daug nulemti“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, pirmiausia Ukrainai reikia aiškių diplomatinių veiksmų, „kad Rusija nemanytų, jog karas jai gali ką nors atnešti“.
„Ukrainos pozicijos fronto linijose yra stiprios. Rusija kas mėnesį netenka daugiau nei 30 tūkst. savo kareivių, žuvusių arba sunkiai sužeistų. Mūsų ilgalaikis poveikis Rusijos logistikai, naftos perdirbimui ir karinei gamybai taip pat yra reikšmingas. Laikinai okupuotame Kryme ir kai kur Rusijoje jau trūksta benzino, o kai kuriose vietose nėra stabilaus susisiekimo; Rusijos biudžetas yra apgailėtinos būklės. Turime toliau daryti spaudimą ir grąžinti Rusiją į diplomatines vėžes“, – sakė prezidentas.
Jis taip pat pabrėžė, kad Rusija dar neparodė noro derėtis, tačiau norint sudaryti paliaubas, turi dalyvauti ne tik Ukraina ir Rusija, bet ir Europa. Pageidautina, kad dalyvautų ir Jungtinės Amerikos Valstijos, pridūrė V. Zelenskis.
Pasak Ukrainos prezidento, Europos dalyvavimas derybose būtinas, nes „mes esame Europoje, tai mūsų žemė ir mūsų žemynas, turime būti tikri, kad rytoj gyvenimas bus saugus“.
„21-asis ES sankcijų paketas yra būtinas. Šiandien taip pat aptarėme, kad Baltijos jūra ir Šiaurės jūra neturi būti laisva zona Rusijos šešėliniam laivynui. O visi sprendimai, ribojantys Rusijos tanklaivių veiklą, yra naudingi ne tik Ukrainai, bet ir visai Europai“, – sakė V. Zelenskis.
Birželio 4 d. jis parašė atvirą laišką Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, siūlydamas surengti asmeninį susitikimą siekiant užbaigti karą. V. Zelenskis sakė, kad toks susitikimas galėtų vykti trečiosiose šalyse, kurios tradiciškai buvo tarptautinių derybų vieta, pavyzdžiui, Šveicarijoje, Turkijoje arba Arabų Lygos valstybėse narėse. V. Zelenskis pabrėžė, kad nesvarsto galimybės surengti derybas Maskvoje ar Kyjive.
V. Putinas Ukrainos prezidento pasiūlymą atmetė.
Taline V. Zelenskis dalyvauja Ukrainos ir Šiaurės bei Baltijos šalių viršūnių susitikime. Nuo 2026 m. sausio 1 d. Estija pirmininkauja Šiaurės ir Baltijos šalių aštuntukui (NB8)– regioniniam bendradarbiavimo blokui, kuriam taip pat priklauso Danija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Suomija ir Švedija.