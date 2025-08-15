Zelenskis: JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo dieną Maskva vis dar žudo

„Nėra jokio įsakymo ar signalų iš Maskvos, kad ji ruošiasi baigti šį karą... jie žudo net derybų dieną“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi.
Rusijos atakos Ukrainoje nesiliauja, o ukrainiečių pareigūnai Charkivo ir Donecko regionuose anksčiau pranešė apie šešis civilius, žuvusius per atakas per pastarąsias 24 valandas.
Kyjivas anksčiau pažadėjo sustiprinti tolimojo nuotolio smūgius prieš Rusiją, Maskvai birželį ir liepą paleidus rekordinį skaičių raketų ir dronų į Ukrainą.
Rusijos kariuomenė pranešė, kad Ukraina per naktį paleido 53 dronus, o Ukrainos oro pajėgos teigė, kad Maskva paleido 97 bepiločius.
Vėliau penktadienį Aliaskoje prasidės Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ir Vladimiro Putino susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai. Tai bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai V. Zelenskis nebuvo pakviestas į Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
Tačiau JAV prezidentas derybų išvakarėse sakė, kad bet koks susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo bus pasiektas per antrąjį trišalį susitikimą su Ukrainos lyderiu, o ne penktadienį Aliaskoje.