Zelenskis: jei degs Ukraina, degs ir Maskva

V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina nenori karo ir niekada jo nenorėjo, ir pridūrė, jog visi tai žinojo, įskaitant ir Ukrainos partnerius. Jis sakė, kad Ukraina tikrai nenorėjo degti dėl priešo veiksmų, tačiau perspėjo, jog jei degs Ukraina, degs ir Maskva. Jis pabrėžė, kad atėjo metas sustabdyti agresiją ir užbaigti karą.
Jis akcentavo, kad jei Rusijos lyderis Vladimiras Putinas nenori nutraukti karo, Ukraina neliks pasyvi ir duos atsaką. Prezidentas teigė, kad sėkmingas šios dienos smūgis Maskvai buvo atsakas į neseniai surengtą Rusijos ataką prieš Kyjivą, įskaitant žalą, padarytą Kyjivo Pečorų laurai.
V. Zelenskis pažymėjo, kad, nepaisydama Maskvos trijų oro gynybos žiedų, Ukraina buvo sakiusi, jog galės pasiekti ten esančius taikinius. Jis nurodė, kad atsakas turėjo būti stiprus ir teisingas. Kalbėdamas apie smūgį Kyjivo Pečorų laurai, jis priminė, jog lauroje vykusiame susitikime su žurnalistais jis atvirai sakė, kad Ukraina parengs atsaką ir kad pasaulis jį pamatys. Jis pridūrė, kad žmonės dabar ir mato tą atsaką.
Jis taip pat sakė, kad po Didžiojo septyneto (G7) viršūnių susitikimo Ukrainos partneriai mano, jog Ukraina yra visiškai įsipareigojusi nutraukti karą, o V. Putinas daro viską, ką gali, kad išvengtų tiesiai atsakyti į klausimus dėl paliaubų ir karo pabaigos.
V. Zelenskis argumentavo, kad spaudimas Rusijai turi būti didinamas. Jis paaiškino, kad šis spaudimas turėtų būti įvairių formų, įskaitant ne tik Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumus, bet ir partnerių įvedamas sankcijas. Jis paminėjo priemones, nukreiptas prieš Rusijos energetikos sektorių, „šešėlinį laivyną“, naftos ir dujų pramonę, bankininkystės sistemą, ginklų gamybą ir gynybos pramonę. Pasak jo, reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad Rusija suprastų, jog nėra prasmės tęsti karą. Jis pridūrė, kad svarbiausia tai, jog Rusijos žmonės turėtų suprasti, kad vienas žmogus – V. Putinas – vykdo karą, o paprasti piliečiai išgyvena padarinius.
Kaip jau skelbta, birželio 18 d. Maskva ir vėl patyrė ataką.