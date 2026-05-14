Zelenskis: numušta 94 proc. rusų dronų ir 73 proc. raketų

„Per atakų bangas gegužės 13 ir 14 dienomis rusai panaudojo iš viso 1 567 dronus ir 56 įvairaus tipo raketas. Dronų numušimo rodiklis yra 94 proc., o raketų – 73 proc. Didžiausią iššūkį kelia balistinių raketų atrėmimas bei tūkstančių užnugario infrastruktūros objektų ir mūsų miestų apsauga“, – po padėties aptarimo rašė V. Zelenskis „Telegram“ tinkle.
Jis atakas pavadino „specialia rusų teroro taktika“, kai jie tam tikrą laiką kaupia dronus ir sparnuotąsias raketas, kad tada galėtų surengti didesnio masto atakas, perkraunant Ukrainos oro gynybos sistemą.
Ukrainos aprūpinimas oro gynybos raketomis, pasak V. Zelenskio, yra pirmaeilis Ukrainos diplomatijos uždavinys.
Rusija per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas – raketų ir dronų – atakų bangas nuo karo pradžios. Ukrainos karinių oro pajėgų duomenimis, nuo trečiadienio būta 1 560 dronų atakų.
Per atakas Kyjive žuvo 8 žmonės ir 44 buvo sužeisti. 20 asmenų laikomi dingusiais.