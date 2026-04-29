Zelenskis paskelbė apie naują ilgojo nuotolio smūgių etapą

Apie tai šalies vadovas paskelbė platformoje „Telegram“.
„Generolo majoro Jevhenijaus Chmaros ataskaita apie mūsų ilgojo nuotolio poveikio priemones – tai naujas etapas naudojant Ukrainos ginklus Rusijos karo potencialui apriboti. Esu dėkingas Ukrainos saugumo tarnybos vyrams už jų preciziškumą. Atstumas tiesiąja linija viršija 1,5 tūkst. kilometrų. Mes ir toliau didinsime šiuos nuotolius, ir tai yra visiškai pateisinamas Ukrainos atsakas į Rusijos teroro aktus“, – rašė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad kiekvienas sėkmingas smūgis mažina Rusijos karinės pramonės, logistikos ir naftos eksporto pajėgumus.
„Rezultatai akivaizdūs visiems. Taip pat visiems aišku, kad Rusija privalo nutraukti karą. Atėjo laikas pereiti prie diplomatinių priemonių ir tai yra signalas, kurį Maskva turėtų išgirsti“, – pridūrė prezidentas.
Kaip praneša „Ukrinform“, balandžio 29-osios naktį ukrainiečių dronai smogė naftos perdirbimo gamyklai Orske (Rusija) bei pramonės objektui Permės srityje.
Pinigai dronams
Ukraina iki antrojo ketvirčio pabaigos gaus 6 mlrd. eurų iš 90 mlrd. eurų paskolos savo gamybos dronų pirkimui šalies ginkluotosioms pajėgoms. Tai trečiadienį kalbėdama Europos Parlamente Strasbūre pareiškė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.
„Mes laikėmės savo pažado“, – pabrėžė ji.
Trečdalis paskolos teks biudžetui, du trečdaliai – gynybos išlaidoms, teigė U. von der Leyen.
Jos duomenimis, pirmasis 6 mlrd. eurų vertės gynybos paketas iš paskolos „skirtas dronams iš Ukrainos Ukrainai“.
„Rusijai stiprinant savo agresiją, Europa stiprina savo paramą Ukrainai“, – akcentavo Europos Komisijos vadovė.
ES praėjusią savaitę galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai, taip pat naują sankcijų Rusijai paketą.