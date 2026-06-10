Zelenskis patvirtino raketų „Flamingo“ smūgį Rusijos gamykloms

„Ukrainos raketos „FP-5 Flamingo“ smogė karinei gamyklai Čeboksaruose, kuri tiekia okupacinei kariuomenei komponentus dronams ir raketoms“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Zelenskis.
Čeboksarai yra maždaug už 1 tūkst. kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija.
Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste, sakė V. Zelenskis. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte, esančiame maždaug už 800 kilometrų nuo Ukrainos ir Rusijos sienos, kilo gaisras.
Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą.