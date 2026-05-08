Zelenskis: Rusija net simboliškai nebando laikytis paliaubų

„Iš Rusijos pusės nebuvo net simbolinio bandymo nutraukti ugnį fronte. Kaip ir per pastarąsias 24 valandas, Ukraina šiandien taip pat atsakys tuo pačiu“, – socialiniame tinkle „X“ rašė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi į įvairias fronto linijos pozicijas.
Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus.
Rusija savo ruožtu penktadienį pranešė, kad per pirmąsias dvi dienas truksiančių vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus, Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui.
Rusijai ir Ukrainai penktadienį surengus didelio masto atakas viena prieš kitą, Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos gegužės 8–9 dienomis, sutampančios su pergalės Antrajame pasauliniame kare minėjimu, atrodo žlugusios.
Rusija surengė „daugiau nei 850 įvairių tipų dronų smūgių“ ir daugiau nei 140 smūgių Kyjivo pozicijoms fronte, pranešė V. Zelenskis.
Ukraina pasmerkė laikinąsias Rusijos paliaubas kaip propagandinę priemonę, skirtą apsaugoti gegužės 9 dienos pergalės paradą – vieną svarbiausių patriotinių renginių Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Ketvirtadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos vienašališkų paliaubų pradžios, V. Zelenskis Rusijos valstybes sąjungininkes įspėjo nedalyvauti gegužės 9-osios parade Maskvoje.
„Esame gavę pranešimų iš kai kurių Rusijai artimų valstybių, kad jų atstovai planuoja būti Maskvoje. Keistas noras (...) šiais laikais. Mes to nerekomenduojame“, – sakė jis vakariniame kreipimesi.
Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu paragino gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, grasindama galimu atsakomuoju smūgiu, jei Ukraina surengtų ataką per paliaubas.
V. Zelenskis anksčiau siūlė atsakomąsias paliaubas nuo gegužės 6 dienos, tačiau į tai nebuvo atsižvelgta.
Maskvai pastarosiomis dienomis suintensyvinus atakas prieš Ukrainą, Kyjivas rengė atsakomuosius smūgius.
Šios atakos sukėlė nerimą Rusijoje prieš paradą, kuris paprastai būna didinga jėgos demonstracija su tankais ir raketomis, žyminti Sovietų Sąjungos pergalę prieš nacistinę Vokietiją.
Maskva pranešė, kad šiemet, pirmą kartą per beveik 20 metų, parade nebus karinės technikos.
Užsienio svečių skaičius taip pat sumažėjo – Kremliaus teigimu, parade dalyvaus tik Baltarusijos, Malaizijos ir Laoso lyderiai bei dviejų Rusijos remiamų, Jungtinių Tautų (JT) nepripažintų Sakartvelo separatistinių respublikų vadovai.
Maskva taip pat pradėjo su pertrūkiais visame mieste išjunginėti internetą ir tai bus daroma iki šeštadienio.
Derybose dėl šio konflikto, tapusio didžiausiu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, nutraukimo didelės pažangos nematyti. Jos iš esmės liko nuošalyje dėl Irano konflikto.
Smūgiai Rusijai
Ukrainos pajėgos gegužės 8-osios naktį surengė ataką prieš svarbius Rusijos karinės pramonės objektus, smogdama naftos perdirbimo gamyklai ir gynybos technologijų centro filialui, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalais, praneša portalas „The Kyiv Independent“.
Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisras Jaroslavlio mieste esančioje naftos perdirbimo gamykloje „Slavneft-YANOS“.
Vėliau ryte sprogimai griaudėjo Rostove prie Dono. Pranešama, kad Ukrainos kariuomenė šiame mieste atakavo pramoninę zoną.
Pranešta apie gaisrus dažų gamykloje „Empils“ bei mokslinio ir techninio centro „Radar“ filiale. „Radar“ yra su Rusijos gynybos ministerija susijusi mokslinių tyrimų ir gynybos technologijų bendrovė, kurianti pažangias radiolokatorių sistemas.
„The Kyiv Independent“ kol kas negalėjo patikrinti šių pranešimų.
Tuo metu Rusijos transporto ministerija platformoje „Telegram“ pranešė, kad po drono smūgio oro navigacijos objekto administraciniam pastatui Rostove prie Dono buvo sustabdytas 13 Rusijos pietuose esančių oro uostų darbas.
Jaroslavlis yra maždaug už 700 kilometrų nuo Ukrainos sienos ir už maždaug 230 kilometrų į šiaurės rytus nuo Maskvos. Rostovas prie Dono yra Rusijos pietuose, maždaug už 230 kilometrų nuo fronto linijos Ukrainoje.