Zelenskis: Rusija nusprendė nesaugoti gyvybių

„Šiandien galime patvirtinti, kad Rusijos pusė sutrikdė paliaubų režimą. Remdamiesi vakariniais kariuomenės ir žvalgybos pranešimais, nuspręsime dėl tolesnių veiksmų“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad po vakarykščių žiaurių smūgių Dnipre, Zaporižioje, Kramatorske ir kituose miestuose bei bendruomenėse Rusijos kariuomenė dieną tęsė aktyvias kovines operacijas ir apšaudymus.
„Rusijos pasirinkimas yra akivaizdus paliaubų ir gyvybių išsaugojimo atmetimas“, – pažymėjo V. Zelenskis.
„Iki 10 val. Rusijos kariuomenė pažeidė paliaubų režimą 1 820 kartų – apšaudymai, bandymai pulti, oro antskrydžiai ir bepiločių orlaivių naudojimas“, – dėstė jis.
Prezidentas priminė, kad Ukraina aiškiai pareiškė, jog imsis tokių pat veiksmų, reaguodama į Rusijos raginimus nutraukti ugnį per gegužės 9-osios Antrojo pasaulinio karo minėjimą Maskvoje.
„Bet kuriam protingam žmogui aišku, kad plataus masto karas ir kasdienis žmonių žudymas yra netinkamas metas viešoms „šventėms“, – nurodė V. Zelenskis.
„Rusija turi nutraukti dabartinį karą. Net ir išjungus internetą ir užblokavus komunikacijas, daugeliui rusų visiškai aišku, kad jų vadovybė gali išeiti iš bunkerio ir pasirinkti taiką. Rusijos pusė turi mūsų diplomatinius pasiūlymus, tereikia Rusijos noro žengti realios taikos link“, – akcentavo Ukrainos lyderis.